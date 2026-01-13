Bonelli | No lezioni di diritti umani da chi andava in vacanza nella dacia di Putin

L’affermazione di Bonelli riguarda le critiche sulla coerenza nel rispetto dei diritti umani, evidenziando i legami di alcuni esponenti politici con figure come Putin. La dichiarazione sottolinea come, in passato, ci siano stati legami tra alcuni membri del centrodestra e la Russia, mentre nel frattempo si sono svolte manifestazioni contro violazioni dei diritti umani, come nel caso di Politkovskaja.

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2026 "Non venite a farci lezioni sui diritti umani perché nel centrodestra c'è chi andava in vacanza nella dacia di Putin e Putin veniva ospite nella sua villa qui in Italia, quando la Politkovskaja veniva barbaramente uccisa e noi eravamo invece in piazza a protestare". Lo dice Angelo Bonelli, leader di Avs, intervenendo nell'aula della Camera dopo l'informativa del ministro Antonio Tajani su Venezuela e Iran, riferendosi a Silvio Berlusconi, senza mai nominarlo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

