Bologna 14enne portata in Italia e venduta dalla madre a un 25enne
A Bologna, una ragazza di 14 anni, portata in Italia e venduta dalla madre a un uomo di 25 anni, ha subito violenze, maltrattamenti e lesioni. L’indagine ha portato all’arresto dei responsabili e alla tutela della minore, evidenziando una grave situazione di sfruttamento e abuso. La vicenda richiama l’attenzione sulle problematiche legate al traffico di minori e alla tutela dei diritti dei più giovani.
Lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una ragazzina venduta come sposa dalla stessa madre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
