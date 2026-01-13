Bologna 14enne portata in Italia e venduta dalla madre a un 25enne

A Bologna, una ragazza di 14 anni, portata in Italia e venduta dalla madre a un uomo di 25 anni, ha subito violenze, maltrattamenti e lesioni. L’indagine ha portato all’arresto dei responsabili e alla tutela della minore, evidenziando una grave situazione di sfruttamento e abuso. La vicenda richiama l’attenzione sulle problematiche legate al traffico di minori e alla tutela dei diritti dei più giovani.

