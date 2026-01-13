Bollettino settimanale Bradisismo la velocità di deformazione del suolo è diminuita

Ecco il bollettino settimanale sul bradisismo: la velocità di deformazione del suolo si è ridotta, segnando un rallentamento dei movimenti. Dopo un mese di attesa, anche l’INGV conferma quanto osservato, evidenziando un cambiamento nelle dinamiche geofisiche della zona. È importante monitorare costantemente questi dati per una valutazione accurata del fenomeno e dei potenziali rischi connessi.

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Con circa un mese di ritardo, anche l’INGV arriva alle stesse mie conclusioni. La velocità di sollevamento è diminuita nel mese di dicembre e, finalmente, anche l’ente ufficiale di monitoraggio lo mette nero su bianco. Il calcolo della velocità media effettuato dai tecnici, basato sull’ultimo dato validato (settimana 22-28 dicembre), è perfettamente allineato con quello . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Bollettino bradisismo settimana 22-28 dicembre, meno deformazione ma INGV non lo dice Leggi anche: Bradisismo: bollettino settimanale 20-26 ottobre La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 28 eventi sismici, bradisismo resta da 2,5 cm al mese - Terremoto Campi Flegrei, il bollettino settimanale: 28 eventi sismici con una magnitudo massima di 2. ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 66 scosse, picco massimo di M 4.0 - Le scosse di terremoto Campi Flegrei e l’analisi di ciò che è successo nel corso della precedente settimana attraverso il bollettino dell’osservatorio vesuviano dell’Ingv. ilsussidiario.net

Crisi bradisismica e bollettino settimanale - La terra ballerina dei Campi Flegrei continua a tremare, anche se da un po' di giorni con una carica energetica complessiva, ... napolivillage.com

Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (5 - 11 gennaio 2026). https://buff.ly/v6fCBdv #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica - facebook.com facebook

Appena uscito su Substack il consueto bollettino settimanale sull'influenza, quello vero che si basa solo sui numeri ufficiali e non sulle esagerazioni giornalistiche. Link nel primo commento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.