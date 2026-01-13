Bollette perché il bonus di 55 euro per le famiglie non è ancora attivo Quando arriverà?
Attualmente, il bonus di 55 euro destinato alle famiglie più deboli non è ancora attivo. A Roma, al 13 gennaio 2026, si attende l’approvazione definitiva, dopo le verifiche in corso presso il Ministero dell’Economia sulle coperture finanziarie. Restano quindi in sospeso i tempi di attivazione di questa misura, che potrebbe rappresentare un sostegno importante per le famiglie in difficoltà.
Roma, 13 gennaio 2026 – Il decreto con un bonus di 55 euro per le famiglie più deboli è ancora in stand by in attesa delle verifiche in corso al ministero dell’Economia sul fronte delle coperture. In discussione ci sarebbe non tanto la misura a favore dei nuclei familiari ma, soprattutto, il taglio degli oneri di sistema e i sussidi per le imprese energivore. Per il varo definitivo del provvedimento occorrerà attendere ancora qualche settimana. Anche perché alcune delle norme contenute nel decreto potrebbero finire nella mannaia degli uffici dell’ Ue che vigilano sugli aiuti di Stato. Ma cosa prevede, in concreto, il decreto energia per le famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
