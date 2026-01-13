Boato e bagliore a Casamassima esclusa l’ipotesi meteorite | sorvolo con droni UniBa

A Casamassima, il 10 gennaio scorso, si è verificato un forte boato accompagnato da un bagliore, suscitando numerose ipotesi. Esclusa quella meteorica, la vicenda rimane ancora senza spiegazione ufficiale. Le autorità hanno effettuato un sorvolo della zona con droni dell’Università di Bari, ma il mistero sulla natura del fenomeno persiste, lasciando aperte diverse possibilità.

A distanza di giorni dal bagliore improvviso seguito da un boato che aveva scosso Casamassima lo scorso 10 gennaio, la vicenda resta ancora avvolta nel mistero. Nelle ore immediatamente successive all'episodio, in molti avevano ipotizzato la caduta di un frammento di meteorite, anche alla luce.

