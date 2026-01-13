Bloodborne è il gioco speciale di Hidetaka Miyazaki | è il titolo che meglio riflette il concetto di videogioco

Bloodborne, sviluppato da FromSoftware e diretto da Hidetaka Miyazaki, è considerato uno dei titoli più rappresentativi del genere souls-like. Il gioco si distingue per la sua atmosfera unica e la profondità del gameplay, riflettendo appieno la visione del suo creatore. La sua influenza e il suo status di titolo di culto ne fanno un punto di riferimento nel panorama videoludico, apprezzato sia dagli appassionati che dagli esperti del settore.

Bloodborne continua a essere uno dei titoli più discussi e amati dell’intero panorama souls-like, e non solo per il suo valore storico, visto che secondo Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware, è il gioco che più di ogni altro incarna il concetto stesso di videogioco così come lo intende il suo autore. Un’opera che, ancora oggi, resta centrale nel dibattito critico e creativo dell’industria, nonostante la sua esclusività su PlayStation 4 e l’assenza di versioni ufficiali aggiornate. Parlando con GameInformer, Miyazaki ha spiegato che Bloodborne è “un gioco speciale” per almeno due motivi fondamentali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

