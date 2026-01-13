Blocchi in zona stadio La richiesta di Ancisi | Passino i residenti

Nella commissione ’Affari istituzionali, partecipazione, sicurezza, legalità’ si è discusso dei blocchi in zona stadio, adottati per motivi di sicurezza. La mozione presentata dal consigliere Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna chiede che siano consentiti esclusivamente ai residenti, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio tra tutela della sicurezza e diritto alla mobilità nel quartiere.

I blocchi per la sicurezza nel quartiere stadio sono stati ieri al centro di un dibattito nella commissione consiliare ’Affari istituzionali, partecipazione, sicurezza, legalità’, con una mozione del consigliere Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna. Del tema si parlerà in futuro anche in consiglio comunale, secondo quanto votato ieri pomeriggio al termine della seduta. "Sicurezza e ordine pubblico non devono penalizzare esercenti e residenti" ha affermato Ancisi, che ha portato un caso avvenuto il 6 dicembre in occasione della partita col Pontedera: "Un genitore che aveva a bordo dell’auto il figlio disabile, con il contrassegno, non è potuto rientrare a casa mentre la partita era in corso: si è sentito dire dall’agente della polizia locale che c’era disposizione di non far transitare nessuno, residenti compresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

