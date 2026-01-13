Bloccanti della pubertà e il cubo smantellato Transizione di genere | cosa sta succedendo a Firenze
In Italia, la discussione sui bloccanti della pubertà e il cosiddetto
Interrogazioni parlamentari, ispezioni, attacchi tra governo e regione Toscana, un fiume di servizi televisivi e articoli di giornale, prese di posizione di società scientifiche e un disegno di legge pensato quasi ad hoc. Il 'caso Careggi', vera e propria bomba mediatica deflagrata a fine 2023. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, ha firmato e rilanciato su X una petizione destinata al Governo del Regno Unito per chiedere di fermare la somministrazione dei bloccanti della pubertà nel NHS (Servizio Sanitario Nazionale) con il fine di avviare la transizi x.com
