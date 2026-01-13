Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno | disposto il divieto di avvicinamento per i genitori

A Catania, le autorità hanno disposto il divieto di avvicinamento per i genitori di un bambino di 11 anni, vittima di violenze, tra cui un episodio in cui è stato colpito con un cucchiaio di legno. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione pubblica, evidenziando la gravità di comportamenti violenti all’interno delle famiglie e la necessità di interventi tempestivi per tutelare i minori.

Il drammatico caso di cronaca che giunge da Catania scuote profondamente l'opinione pubblica per la crudeltà dei dettagli emersi e per il coinvolgimento diretto di entrambi i genitori in atti di violenza sistematica ai danni di un bambino di soli undici anni. La vicenda ha subito una accelerazione investigativa significativa nelle ultime ore portando all'esecuzione di una misura cautelare di divieto di avvicinamento per la coppia. Questo provvedimento arriva dopo una complessa ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti della squadra mobile sotto il coordinamento della Procura etnea che inizialmente aveva concentrato le attenzioni principalmente sulla figura del patrigno.

