Una giovane ragazza di 10 anni, vittima di violenza all’interno di un centro di accoglienza a Valtrompia, Brescia, ha scoperto di essere incinta. La recente sentenza, che ha previsto una pena di soli cinque anni di carcere, ha suscitato molte riflessioni sul sistema giudiziario e sulla protezione delle minorenni vittime di abusi. Un episodio che evidenzia l’importanza di interventi efficaci e di un’attenzione continua verso le situazioni di vulnerabilità.

Una storia terribile quella che arriva da Valtrompia (Brescia), dove una bambina straniera di soli 10 anni è stata violentata all'interno di un centro d'accoglienza. La piccola è rimasta incinta dopo l'abuso subito e ciò ha portato all'identificazione del responsabile: con una sentenza choc, il tribunale locale ha condannato l'uomo a soli 5 anni, cosa che è stata denunciata dall'eurodeputata di Fratelli d'Italia Lara Magoni. L'orrore è avvenuto nell'estate del 2024 all'interno dell'ex albergo di San Colombano di Collio (Brescia), dove era stato allestito una sorta di centro d'accoglienza. La struttura, infatti, accoglieva migranti dal 2015. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba resta incinta dopo la violenza, lo choc per la sentenza: "Soli 5 anni di carcere"

Leggi anche: La sorella di Alessia Pifferi dopo la sentenza: "24 anni per la vita di una bimba che non c'è più"

Leggi anche: Lo strazio per Micol, morta a 17 anni. L’amica resta grave, la mamma: “Prego per la mia bimba”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Raffaella Fico racconta il suo dolore: “Ho partorito un bimbo che non potrò stringere a me”; Nina Moric: «Ho ucciso i due bambini che aspettavo, Fabrizio mi chiese di farlo e io non mi opposi». La reazione di Corona e...; Teramo, donna incinta con due bimbi piccoli si ribalta con l'auto per evitare un cinghiale.

Orrore nel centro di accoglienza, bimba di 10 anni violentata resta incinta: 29enne stupratore condannato a 5 anni - Era accusato di aver violentato una bambina di 10 anni, che era rimasta incinta: dopo il processo con rito abbreviato un 29enne è stato condannato a 5 anni di reclusione. ildolomiti.it