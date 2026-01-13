Bill Clinton e Hillary ricorrono a un cavillo per non testimoniare alla Commissione Epstein | ecco cosa rischiano

Bill e Hillary Clinton hanno deciso di non testimoniare questa settimana davanti alla Commissione di vigilanza della Camera sul caso Epstein, ricorrendo a un cavillo legale. La loro assenza potrebbe influire sull’andamento delle indagini e sulla percezione pubblica, sollevando domande sulla trasparenza e sulla responsabilità dei coinvolti. Di seguito, una panoramica sulla situazione e sui possibili rischi di questa scelta.

Bill e Hillary Clinton non intendono presentarsi in settimana a deporre davanti alla Commissione di vigilanza della Camera sul caso Epstein. L’ex presidente degli Stati Uniti e sua moglie, che è stata anche ex segretario di Stato, hanno comunicato le proprie volontà in una lettera di otto pagine, spedita al presidente della commissione James Comer. Entrambi hanno definito le citazioni come «invalide e giuridicamente inapplicabili». «Ognuno deve decidere quando ha visto o avuto abbastanza ed è pronto a combattere per questo Paese, i suoi principi e il suo popolo, qualunque siano le conseguenze. Per noi, quel momento è adesso», si legge nel testo dei coniugi Clinton. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bill Clinton e Hillary ricorrono a un cavillo per non testimoniare alla Commissione Epstein: ecco cosa rischiano Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Usa, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein: "Vogliono metterci in imbarazzo" - Continua a far parlare il caso Epstein, con l’ex presidente statunitense, Bill Clinton, e sua moglie Hillary, ex Segretario di Stato, che hanno deciso di non presentarsi davanti alla Commissione di Vi ... notizie.it

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e metterci in imbarazzo” - L’ex presidente degli Stati Uniti – ritratto in varie fotografie con il finanziere pedofilo suicida in carcere nel 2019 – e l’ex fi ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera - Il presidente della commissione di sorveglianza, il deputato repubblicano James Comer, ha annunciato che chiederà alla Camera di considerare Bill Clinton colpevole di oltraggio al Congresso ... ilsole24ore.com

