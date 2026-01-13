Biglietti live basta truffe | artisti e manager europei chiedono nuove regole contro il secondary ticketing anche i manager degli Oasis

Recentemente, artisti, manager e professionisti del settore musicale europeo hanno espresso la loro insoddisfazione riguardo alle pratiche di secondary ticketing. Chiedono regole più chiare e trasparenti per contrastare le truffe sui biglietti live, tutelando così i fan e l’integrità del mercato. Questa richiesta nasce dalla volontà di garantire un’esperienza d’acquisto più sicura e corretta, rispondendo alle esigenze di un settore in evoluzione e sempre più attento alla tutela dei propri utenti.

La pazienza è finita. E stavolta non sono solo i fan a dirlo, ma manager, artisti e grandi player della musica live europea. Più di 130 professionisti del settore, provenienti da 23 Paesi, hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla Commissione Europea per chiedere regole più severe contro la rivendita non autorizzata dei biglietti. Traduzione: stop al bagarinaggio digitale che rovina concerti, tour e portafogli. Chi c’è dietro la lettera riguardo il secondary ticketing (spoiler: nomi grossi). Non stiamo parlando di una protesta di nicchia. Tra i firmatari ci sono i manager di Oasis, Ed Sheeran, Nick Cave e Radiohead, ma anche agenti e rappresentanti legati a nomi amatissimi come Olivia Dean, Harry Styles, Florence + The Machine, Lorde, Sam Smith, Katy Perry e Gorillaz. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

