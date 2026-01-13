Biblioteca Malatestiana parla Conti | Non è un centro di aggregazione

La Biblioteca Malatestiana, secondo Giordano Conti, non si configura come un semplice centro di aggregazione, ma come un luogo di approfondimento e cultura. Conti, ex sindaco di Cesena, ha dedicato grande attenzione alla promozione della cultura locale, sottolineando il valore di questa istituzione come spazio di conoscenza e formazione per la comunità.

Dei sindaci cesenati del dopoguerra Giordano Conti (1999-2009, Pd, nella foto), 77 anni, architetto, docente e saggista, è tra quelli che ha avuto più nelle corde la cura per la promozione della cultura cittadina. Ne ha anche scritto, Conti. "Nei miei saggi ’Cesena città della cultura’ e ’Il Museo diffuso’ ho rimarcato che la cultura è un segno identitario della città, presupposto politico distintivo nella storia di Cesena". A quale passato si riferisce? "A quello della Cesena malatestiana del primo Rinascimento, con la signoria dei Malatesta, dominante qui e a Rimini, che affidò alla città una biblioteca civica di inestimabile valore che insieme alla Rocca è oggi il vanto della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

