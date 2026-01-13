Biathlon l’Italia femminile ha trovato il ‘terzo violino’ per Milano Cortina 2026 Resta aperta la partita per gli ultimi due posti
L’Italia femminile di biathlon si prepara per Milano Cortina 2026, con una posizione di rilievo ormai consolidata. Mentre la Coppa del Mondo si avvicina a Ruhpolding, resta aperta la corsa per gli ultimi due posti in qualificazione. Le gare, concentrate nei giorni dispari, rappresentano un momento importante per le atlete italiane, che continuano a dimostrare il loro impegno e la crescita nel circuito internazionale.
Nei prossimi giorni, la Coppa del Mondo di biathlon farà tappa a Ruhpolding, in Germania. Il programma femminile è concentrato nei giorni dispari della settimana, quelli pari sul calendario. Mercoledì 14 si disputerà la staffetta, venerdì 16 la sprint e domenica 18 l’ inseguimento. L’ Italia ritroverà le proprie stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (citate in ordine anagrafico), assenti settimana scorsa a Oberhof. Ambedue si sono allenate in autonomia, rispettivamente a Passo Lavazé e in Val Ridanna, con il palese obiettivo di focalizzare l’intero inverno sui Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
