Bertolani di Confcommercio | Le manifestazioni? Una vetrina Ma servono le infrastrutture

Piero Bertolani, presidente di Confcommercio Viareggio Versilia, sottolinea l'importanza delle manifestazioni come vetrina per il territorio, pur evidenziando la necessità di infrastrutture adeguate. Nel corso di un convegno organizzato dal Lions Club presso la Gamc, sono stati presentati dati sul turismo esperienziale, con un focus crescente sul turismo sportivo come leva strategica per la ripresa economica locale.

"Dobbiamo puntare sul turismo sportivo: oggi funziona la vacanza esperienziale". Piero Bertolani, presidente Confcommercio Viareggio Versilia, ha personalmente seguito il convegno organizzato alla Gamc dal Lions Club, in occasione del quale sono stati presentati i dati elaborati dal Centro studi per il turismo di Firenze. "Gli eventi sportivi importanti sono sempre una boccata d’ossigeno anche se servono pure le infrastrutture" sentenzia. "Purtroppo c’è ancora tanto lavoro da fare – sottolinea Bertolani di Confcommercio – perchè il Giro d’Italia nel 2025 è sicuramente stato l’appuntamento che ha portato il maggior numero di persone in città ma poi questa bellissima vetrina deve essere messa a frutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

