Bergamo | riaperto il sottopasso ciclopedonale In futuro cambierà pelle collegando i marciapiedi della stazione

Il sottopasso ciclopedonale di Bergamo è stato riaperto, con interventi di miglioramento per aumentare sicurezza e funzionalità. In vista di future trasformazioni, sarà collegato ai marciapiedi della stazione, offrendo un percorso più integrato e sicuro per pedoni e ciclisti. La riapertura include anche l’installazione di telecamere di videosorveglianza per prevenire episodi di criminalità e garantire una maggiore tranquillità agli utenti.

Bergamo, 13 gennaio 2026 – Più stretto e con telecamere di videosorveglianza per prevenire e contrastare episodi di criminalità. Dopo un anno di lavori, è stato riaperto ieri mattina, lunedì 12 gennaio, il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria di Bergamo, negli ultimi 12 mesi sostituito dall’attraversamento a raso che ha garantito il collegamento ciclopedonale diretto tra via Gavazzeni, asse con diversi istituti scolastici, e piazzale Marconi, porta d’accesso al centro città. La tappa. Il ripristino del tunnel sotterraneo, che inizialmente Rfi aveva annunciato entro fine dicembre, segna un significativo passaggio nel maxi progetto di trasformazione della stazione in un hub intermodale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo: riaperto il sottopasso ciclopedonale. In futuro cambierà pelle, collegando i marciapiedi della stazione Leggi anche: Stazione di Como Borghi, da oggi è aperto il nuovo sottopasso ciclopedonale Leggi anche: Bergamo, il sottopasso della stazione riapre lunedì 12 gennaio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bergamo: riaperto il sottopasso ciclopedonale. In futuro cambierà pelle, collegando i marciapiedi della stazione; Dopo un anno di lavori lunedì 12 riapre il sottopasso in stazione a Bergamo. Bergamo: riaperto il sottopasso ciclopedonale. In futuro cambierà pelle, collegando i marciapiedi della stazione - Bergamo, 13 gennaio 2026 – Più stretto e con telecamere di videosorveglianza per prevenire e contrastare episodi di criminalità. ilgiorno.it

«La riapertura del passaggio - spiega il Comune di Bergamo - sarà valutata in base all’andamento dei lavori» x.com

