Bergamo martedì 13 gennaio alle 17 presidio di sostegno al popolo iraniano

Bergamo. Avrà luogo martedì 13 gennaio il presidio di sostegno al popolo iraniano, organizzato dal Centro culturale NuovoProgetto. Il presidio è in programma alle 17 da piazza Matteotti, sotto lo striscione esposto fuori da Palazzo Frizzoni. La proposta del Centro culturale è rivolta a cittadine, cittadini, associazioni, partiti, sindacati e chiunque si voglia aggiungere a sostegno della causa. L'obiettivo della manifestazione è quello di mostrare la solidarietà di Bergamo ed esprimere sostegno al popolo iraniano in rivolta contro il regime teocratico e presidenziale. "Non possiamo tacere di fronte alla repressione in Iran.

