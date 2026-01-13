Bentornato Nkunku | salva il Milan a Firenze e vuole segnare ancora Sul suo futuro …
Christopher Nkunku, tornato in campo dopo due assenze, ha contribuito alla vittoria del Milan a Firenze con una doppietta, dimostrando continuità di rendimento. Dopo il suo ritorno, il giocatore si prepara a continuare a essere un punto di riferimento per la squadra, con l’obiettivo di mantenere alta la propria forma e valutare il proprio futuro nel club. La sua presenza resta fondamentale per gli obiettivi stagionali dei rossoneri.
Christopher Nkunku, al rientro dopo due gare di assenza contro Cagliari e Genoa, ha salvato il Milan di Massimiliano Allegri a Firenze: ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato, con la doppietta all'Hellas Verona a fine dicembre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan continua a frenare, Nkunku lo salva dal ko a Firenze, Roma con Koné e Soulé per la Champions. Serie A (giornata n. 20). Sabato 10 gennaio 2026: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0. Domenica 11 gennaio; Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku salva Allegri allo scadere – Rivivi la partita.
