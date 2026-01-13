Bene la liberazione di Trentini ma no alla legge del più forte

Europe for Peace Piacenza accoglie con soddisfazione la liberazione di Alberto Trentini, dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela. Pur riconoscendo il valore di questa notizia, l’organizzazione ribadisce l’importanza di rispettare i diritti umani e di evitare approcci basati sulla forza. La speranza è che situazioni simili possano essere risolte nel rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte.

Europe for Peace Piacenza esprime soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini, detenuto per oltre 400 giorni in Venezuela in condizioni difficili e di isolamento. Pur sottolineando che nulla potrà restituire il tempo e le sofferenze subite, il coordinamento definisce la liberazione «una.

