Belpasso avviato il nuovo anno dell’ Università della Terza Età

È iniziato il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età “Eleonora D’Angiò” di Belpasso. L’istituzione rinnova il suo impegno nel promuovere l’apprendimento e il confronto tra gli over 60, offrendo un’opportunità di crescita personale e sociale. La ripresa delle attività segna un momento importante per la comunità locale, consolidando il ruolo dell’Università come punto di riferimento per la formazione permanente.

Ha preso avvio il nuovo anno accademico dell'Università della Terza Età "Eleonora D'Angiò" di Belpasso. Sono attualmente oltre 60 i cittadini iscritti al progetto formativo, che conferma un buon livello di partecipazione da parte della comunità locale.Le attività didattiche si svolgono ogni.

