Belpasso approvato il progetto per il rilancio del palazzetto dello Sport Mimmo e Pippo Russo

Il Comune di Belpasso ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del palazzetto dello Sport “Mimmo e Pippo Russo” in contrada Timpa Magna, Borrello. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’area e favorire l’attività sportiva locale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il potenziamento delle strutture sportive del territorio.

