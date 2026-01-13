Belpasso approvato il progetto per il rilancio del palazzetto dello Sport Mimmo e Pippo Russo
Il Comune di Belpasso ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del palazzetto dello Sport “Mimmo e Pippo Russo” in contrada Timpa Magna, Borrello. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’area e favorire l’attività sportiva locale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il potenziamento delle strutture sportive del territorio.
Via libera alla riqualificazione dell'impianto sportivo di Borrello. È stato infatti approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori presso il palazzetto dello Sport "Mimmo e Pippo Russo", sito in contrada Timpa Magna. L'intervento rappresenta un passo fondamentale per restituire alla.
Belpasso: approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport "Mimmo e Pippo Russo" a Borrello (Timpa Magna). Intervento da 196 mila euro finanziato dalla Regione: adeguamento struttura, muro di contenimento lato Est e nuove
