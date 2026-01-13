Bellingham rompe il silenzio sui suoi dissapori con Xabi Alonso | Solo un mucchio di str*nzate

Jude Bellingham chiarisce la sua posizione riguardo alle recenti voci sull’esonero di Xabi Alonso, smentendo qualsiasi coinvolgimento. In un commento diretto, il centrocampista esprime disappunto verso le speculazioni della stampa spagnola, definendole “str*nzate” e affermando di provare pietà per chi si lascia influenzare da tali notizie. Una presa di posizione netta volta a mettere fine alle illazioni e a chiarire il suo punto di vista.

Jude Bellingham non solo ha preso le distanze dalle tante voci che lo vedevano coinvolto sull'esonero di Xabi Alonso ma è esploso in un duro commento contro le illazioni di parte della stampa spagnola: "Provo pietà per chi si affida a certe fonti. ho lasciato perdere troppo a lungo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

