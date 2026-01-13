Belen Nina Moric Silvia Provvedi | storie di donne abusate e ridotte a merce usa e getta

Le testimonianze di Fabrizio Corona, raccolte nella sua docuserie

Non si parla abbastanza – o forse se ne parla, ma come fosse mero gossip – di quello che Fabrizio Corona racconta, all’interno della sua docuserie Io sono notizia, a proposito di alcune donne che hanno fatto parte della sua vita: Nina Moric, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi. Storie di abusi, prevaricazioni, controllo, manipolazione. Storie di donne svuotate di ogni dignità, vittime di un uomo che le ha usate, mortificate, ridotte a oggetti. Storie in cui la linea che separa il carnefice dalle vittime è netta, come sempre dovrebbe essere, ma che assume contorni opachi perché – per molti – « la violenza è un’altra cosa », « potevano andarsene », « anche a loro faceva comodo ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

