Belen Nina Moric Silvia Provvedi | storie di donne abusate e ridotte a merce usa e getta
Le testimonianze di Fabrizio Corona, raccolte nella sua docuserie
Non si parla abbastanza – o forse se ne parla, ma come fosse mero gossip – di quello che Fabrizio Corona racconta, all’interno della sua docuserie Io sono notizia, a proposito di alcune donne che hanno fatto parte della sua vita: Nina Moric, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi. Storie di abusi, prevaricazioni, controllo, manipolazione. Storie di donne svuotate di ogni dignità, vittime di un uomo che le ha usate, mortificate, ridotte a oggetti. Storie in cui la linea che separa il carnefice dalle vittime è netta, come sempre dovrebbe essere, ma che assume contorni opachi perché – per molti – « la violenza è un’altra cosa », « potevano andarsene », « anche a loro faceva comodo ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche: Corona durissimo sull’ex Silvia Provvedi: “Mi vergognavo, non era bella come Belen”
Leggi anche: “Mi vergognavo di lei dopo Belen”: le parole choc di Corona su Silvia Provvedi nella serie Netflix
Fabrizio Corona racconta (dopo anni) una telefonata di Silvio Berlusconi a Belen: le sue parole; Fabrizio Corona velenoso sulla ex Silvia Provvedi: Non l'ho mai amata, come ho fatto a stare con quella? Non è Belen; Corona durissimo sull’ex Silvia Provvedi: “Mi vergognavo, non era bella come Belen”; Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro.
Corona durissimo sull’ex Silvia Provvedi: “Mi vergognavo, non era bella come Belen” - Di fronte alle telecamere Corona ha rivelato che la storia d’amore con Silvia Provvedi era nata mentre lui era prima in carcere poi in comunità. dilei.it
Silvia Provvedi travolta da rivelazioni Netflix: la verità shock dietro paragoni con Belen che feriscono - Dichiarazioni nella docuserie: il confronto con BelenFabrizio Corona nella docuserie Netflix dedica un passaggio duro a Silvia Provvedi, ammettendo di ... assodigitale.it
Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: “Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro” - Fabrizio Corona, nella serie Netflix "Io sono notizia", ha avuto parole poco lusinghiere per la ex fidanzata Silvia Provvedi ... fanpage.it
Così come ho fatto con Nina, anche con Belen, prima l’ho fatta innamorare e poi l’ho usata. Il mio chiodo fisso per i soldi e i guadagni ha sempre prevalso. Ma loro si facevano usare, facevano finta di non vedere che le usavo, facevano finta di non ascoltare. ” F - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.