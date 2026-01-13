Recentemente sono emerse nuove rivelazioni riguardo alla vicenda tra Belen e Corona, sollevando dubbi sulla veridicità delle versioni precedenti. In particolare, si è discusso del ruolo di Corona nella diffusione delle foto intime. Queste rivelazioni cambiano la prospettiva sulla vicenda, evidenziando come alcune informazioni siano state condivise o vendute, contribuendo a chiarire aspetti ancora controversi di quella storia.

Per anni quella storia è rimasta avvolta da dubbi, mezze verità e difese accorate. Oggi, però, alcune confessioni hanno rimesso tutto sotto una luce diversa e decisamente più amara. Nella docuserie Netflix Io sono notizia, Fabrizio Corona torna a parlare della relazione con Belen Rodriguez e lo fa senza filtri, raccontando retroscena che ribaltano la versione che la showgirl aveva sempre sostenuto pubblicamente. Una rivelazione che rende ancora più doloroso uno degli episodi più umilianti vissuti dall’argentina all’inizio della sua carriera italiana. Belen Rodriguez tradita in maniera ignobile da Corona: è stato lui a vendere le foto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen e quella violenza terribile subita da Corona: ha venduto lui le foto mentre facevano sesso

Leggi anche: Belén: “Non sono stupida, non è stato Fabrizio Corona a vendere le foto in cui facevamo sesso”, ma si sbagliava

Leggi anche: Fabrizio Corona ha tradito Belen, la verità sulle foto intime vendute: “Si è fatta usare da me”

