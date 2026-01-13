Beffa incredibile Aquila Basket esclusa dalla Final Eight di Coppa Italia

L’Aquila Basket Trento è stato escluso dalla Final Eight di Coppa Italia a causa della decisione del giudice sportivo nazionale, che ha annullato la qualificazione dei Trapani Shark nel campionato di Serie A. Di conseguenza, la squadra trentina ha visto perdere due punti in classifica, compromettendo le possibilità di partecipare alla prestigiosa competizione. Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nel panorama del torneo e influisce sulla corsa alle finali.

Dopo il danno, la beffa. L’Aquila Basket Trento si vede togliere due punti in classifica e, con essi, anche la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia: è l’effetto diretto della decisione del giudice sportivo nazionale che ha escluso i Trapani Shark dal campionato di Serie A, annullando. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

