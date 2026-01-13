Beffa incredibile Aquila Basket esclusa dalla Final Eight di Coppa Italia

L’Aquila Basket Trento è stato escluso dalla Final Eight di Coppa Italia a causa della decisione del giudice sportivo nazionale, che ha annullato la qualificazione dei Trapani Shark nel campionato di Serie A. Di conseguenza, la squadra trentina ha visto perdere due punti in classifica, compromettendo le possibilità di partecipare alla prestigiosa competizione. Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nel panorama del torneo e influisce sulla corsa alle finali.

Dopo il danno, la beffa. L'Aquila Basket Trento si vede togliere due punti in classifica e, con essi, anche la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia: è l'effetto diretto della decisione del giudice sportivo nazionale che ha escluso i Trapani Shark dal campionato di Serie A, annullando. La "farsa" è finita con atroce beffa per l'Aquila Basket: Trapani esclusa dal campionato di serie A e i bianconeri sono fuori dalla Coppa Italia - Esclusione dal campionato, annullamento di tutte le gare sin qui disputate, una multa di 600mila euro e l'inibizione (che si aggiunge alle precedenti) a svolgere l'attività per tre mesi a cari ...

Basket, Trapani esclusa dal campionato, per l'Aquila sfuma la final eight di coppa - farsa di sabato sera, il passo indietro in classifica vale l'esclusione dalla coppa nazionale ... rainews.it

L'Aquila batte Trapani 26-11 in una partita-farsa durata quattro minuti - Al PalaShark le cose vanno secondo le peggiori previsioni, i padroni di casa restano con un solo giocatore in campo e il match viene chiuso ... rainews.it

