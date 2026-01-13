Beach Club Expo Trinchillo rilancia | Pubblico e privato insieme per le spiagge del domani

Lunedì 12 gennaio si è tenuto presso la Sala Convegni del Padiglione 5 l’incontro “Spiagge 2026: trend, ricavi e nuovi servizi”, promosso da Spiagge. Durante l’evento, Trinchillo ha sottolineato l’importanza di unire pubblico e privato per lo sviluppo delle spiagge del futuro, evidenziando un approccio collaborativo per garantire sostenibilità e innovazione nel settore balneare.

Si è svolto lunedì 12 gennaio, presso la Sala Convegni – Padiglione 5, l'incontro dal titolo "Spiagge 2026: trend, ricavi e nuovi servizi", promosso da Spiagge.it nell'ambito del Beach Club Expo.  Il focus - spiega una nota dedicata all'iniziativa - ha rappresentato un momento di approfondimento.

