Beach Club Expo Trinchillo rilancia | Pubblico e privato insieme per le spiagge del domani

Lunedì 12 gennaio si è tenuto presso la Sala Convegni del Padiglione 5 l’incontro “Spiagge 2026: trend, ricavi e nuovi servizi”, promosso da Spiagge. Durante l’evento, Trinchillo ha sottolineato l’importanza di unire pubblico e privato per lo sviluppo delle spiagge del futuro, evidenziando un approccio collaborativo per garantire sostenibilità e innovazione nel settore balneare.

