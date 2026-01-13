BBC seeks to have Trump’s $10 billion lawsuit dismissed

La BBC ha annunciato l’intenzione di presentare una mozione per respingere la causa di 10 miliardi di dollari intentata dall’ex presidente Donald Trump, riguardante la modifica di un suo discorso. La questione riguarda la presunta distorsione del contenuto e il possibile impatto sull’immagine pubblica del politico. La decisione si inserisce nel contesto di un procedimento legale complesso, che sarà affrontato nelle sedi appropriate.

LONDON, Jan 13 (Reuters) - The BBC will file a motion to dismiss U.S. President Donald Trump's $10 billion lawsuit over its editing of a speech that made it appear he had. Trump's lawsuit alleges the BBC violated a Florida law that bars deceptive and unfair trade practices.

BBC says it will defend itself against Trump’s $10bn lawsuit

