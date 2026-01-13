Bastoni soddisfatto | Inter Napoli? Potevamo perdere la testa siamo rimasti lucidi Altre volte invece…

Dopo il pareggio contro il Napoli, Bastoni ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come l’Inter sia rimasta lucida in una situazione complessa. Il difensore, pilastro dell’Inter di Chivu, ha riflettuto sulle dinamiche della partita, evidenziando l’importanza di mantenere la calma anche nelle occasioni più delicate. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sull’approccio della squadra in momenti chiave del match.

Inter News 24 Bastoni, pilastro dell’Inter di Chivu, ha analizzato con soddisfazione il pareggio ottenuto contro il Napoli: le dichiarazioni. Anche Alessandro Bastoni, colonna della difesa di Cristian Chivu, ha analizzato il 2-2 di San Siro ai canali ufficiali della Lega Serie A. Il difensore azzurro ha messo in evidenza la crescita mentale del gruppo nerazzurro, capace di gestire i momenti di difficoltà contro un Napoli cinico e spietato nelle ripartenze. Il piano partita e il colpo subito. Bastoni ha confermato come l’approccio aggressivo fosse una richiesta esplicita di Chivu e dello staff (coadiuvato da Kolarov e Cecchi): « Siamo partiti subito forte per cercare di indirizzare la partita », ha spiegato il numero 95. 🔗 Leggi su Internews24.com

