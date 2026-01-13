Basket Coppa Italia | il tabellone Bologna avrà un vantaggio

Ecco il testo richiesto: È stato reso noto il tabellone completo delle Final Eight di Coppa Italia di basket, ora ufficiale dopo la conclusione della giornata di Serie A e l’eliminazione di Trapani dal campionato. Bologna, in virtù dei risultati recenti, avrà un vantaggio nel percorso verso la finale. La competizione si prepara ad affrontare le fasi decisive, offrendo uno sguardo chiaro alle possibili sfide e alle squadre candidate alla conquista del trofeo.

Final Eight di Coppa Italia, finalmente il tabellone completo. Con la conclusione della giornata di Serie A di oggi e dopo l'estromissione di Trapani dal Campionato, è ufficiale anche il tabellone di Coppa. Coppa Italia Basket: questo il calendario ed il tabellone La conclusione della quindicesima giornata della Serie A 2025-2026 ha emesso i suoi .

Basket femminile. Le molisane riscattano la sconfitta in Coppa Italia proprio contro le piemontesi. Campobassane terze in classifica con 20 punti Servizio di Antonello Di Lella, montaggio Domiziana Mazzella #IoSeguoTgr - facebook.com facebook

La Coppa Italia femminile di basket, senza gli uomini x.com

