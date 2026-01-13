Basket Champions League | Brooks dà la vittoria a Trieste contro lo Szolnoki Giuliani alla seconda fase
La Pallacanestro Trieste si qualifica alla seconda fase della Basketball Champions League, dopo aver vinto gara-3 dei play-in contro lo Szolnoki Olaj. La squadra triestina, dopo aver ottenuto una vittoria in trasferta e aver perso in casa, si aggiudica la sfida decisiva grazie a un canestro di Brooks. La formazione di Giuliani prosegue così il suo percorso nel torneo internazionale.
Vola alla seconda fase della Basketball Champions League la Pallacanestro Trieste, che in una serie folle contro gli ungheresi del Szolnoki Olaj vince gara-3 in trasferta dei play-in, dopo aver conquistato gara-1 in Ungheria e aver perso gara-2 in casa. Un successo arrivato al termine di un match combattuto, ma dove Ruzzier e compagni hanno sempre fatto da lepri, ma dove un canestro quasi sulla sirena ha deciso tutto. L’avvio del primo quarto è un botta e risposta tra le due squadre e i primi 5 minuti non vedono le due squadre trovare lo spunto per andare oltre al possesso singolo di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
