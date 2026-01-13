Basket | Battle sulla sirena Trento batte il Panionios in EuroCup!

La Dolomiti Energia Trento ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Panionios in EuroCup, grazie a un tiro sulla sirena di Khalif Battle che ha fissato il risultato su 88-87. La partita ha visto un intenso rientro degli avversari nel finale, ma Trento ha mantenuto la concentrazione, consolidando le proprie possibilità di qualificazione nei playoff di EuroCup. Un successo che sottolinea l'importanza di ogni singolo istante in una competizione equilibrata.

Un tiro che, se non vale una stagione, quantomeno vale una bella fetta di playoff di EuroCup. Khalif Battle realizza, sulla sirena, la conclusione che consente alla Dolomiti Energia Trento di battere il Panionios per 88-87 dopo una partita nella quale gli ultimi del girone B di EuroCup avevano rimontato con gran vigore e maggior valore della classifica. Si tratta dell’ottavo successo su 14 partite per gli uomini di Massimo Cancellieri, che oramai vedono la qualificazione almeno agli ottavi (e qualche chance per i quarti diretti, con il secondo posto, è rimasta). Top scorer resta DJ Steward con 16 punti, dall’altra parte 19 di Giorgios Tsalmpouris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Battle sulla sirena, Trento batte il Panionios in EuroCup! Leggi anche: Basket, in EuroCup Trento espugna Atene e batte il Panionios Leggi anche: Basket, EuroCup: Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trieste, sei sciagurata! A Trento i biancorossi perdono un match già vinto; Trento da batticuore: l’Aquila risorge e piega Trieste nel finale 89-87. Gli highlights; Brooks con la tripla sulla sirena fa esultare Milano, Brescia cade a Sassari; I bianconeri vincono una partita incredibile rimontando 20 punti di svantaggio. Basket: Battle sulla sirena, Trento batte il Panionios in EuroCup! - Un tiro che, se non vale una stagione, quantomeno vale una bella fetta di playoff di EuroCup. oasport.it

Basket, ultimo quarto horror per Trieste: Trento rimonta dal -20 e strappa i due punti - Trieste dilapida un vantaggio di 20 punti, segnando solo 6 punti nell'ultimo quarto. nordest24.it

EC | Una buona Aquila Trento subisce la prova di forza del Turk Telekom - Bella prova collettiva dell'Aquila Trento ad Ankara, con un primo tempo combattuto alla pari con un avversario dal buon talento e fisicamente interessante. pianetabasket.com

Rimonta folle dell'Aquila Basket Trento che ritrova la vittoria in campionato superando in volata Trieste. Sotto di 20 lunghezze nel corso della partita, la squadra di Cancellieri risale dalle ceneri e grazie al canestro di Battle a 3 secondi dalla fine supera gli ospit - facebook.com facebook

Battle (18 pts) fondamentale nella rimonta dell' @AquilaBasketTN sulla @PallTrieste : 18 punti anche per Aldridge Agli ospiti non bastano i 20 punti di Ramsey #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.