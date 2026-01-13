Basket | Battle sulla sirena Trento batte il Panionios in EuroCup!

La Dolomiti Energia Trento ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Panionios in EuroCup, grazie a un tiro sulla sirena di Khalif Battle che ha fissato il risultato su 88-87. La partita ha visto un intenso rientro degli avversari nel finale, ma Trento ha mantenuto la concentrazione, consolidando le proprie possibilità di qualificazione nei playoff di EuroCup. Un successo che sottolinea l'importanza di ogni singolo istante in una competizione equilibrata.

Un tiro che, se non vale una stagione, quantomeno vale una bella fetta di playoff di EuroCup. Khalif Battle realizza, sulla sirena, la conclusione che consente alla Dolomiti Energia Trento di battere il Panionios per 88-87 dopo una partita nella quale gli ultimi del girone B di EuroCup avevano rimontato con gran vigore e maggior valore della classifica. Si tratta dell’ottavo successo su 14 partite per gli uomini di Massimo Cancellieri, che oramai vedono la qualificazione almeno agli ottavi (e qualche chance per i quarti diretti, con il secondo posto, è rimasta). Top scorer resta DJ Steward con 16 punti, dall’altra parte 19 di Giorgios Tsalmpouris. 🔗 Leggi su Oasport.it

