Barzio palazzetto mai usato | è troppo vicino a un torrente Indagato l’ex sindaco Giovanni Arrigoni Battaia

A Barzio, un palazzetto mai utilizzato è al centro di indagini a causa della sua posizione vicino a un torrente. L’ex sindaco Giovanni Arrigoni Battaia e l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico comunale sono sotto inchiesta per la costruzione di una tensostruttura semi-abusiva. L'inchiesta mira a chiarire eventuali irregolarità nel procedimento e nel rispetto delle norme edilizie e di sicurezza.

Barzio, 13 gennaio 2026 – L’ex sindaco di Barzio e la ex responsabile dell’Ufficio tecnico comunale sotto inchiesta per la nuova tensostruttura semi-abusiva. L’ex sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia, sconfitto alle ultime edizioni comunali, è indagato per il palazzetto polifunzionale nuovo di zecca che, a mesi dalla sua ultimazione, non si può utilizzare: è stato infatti costruito troppo vicino a un corso d’acqua. Stessa sorte per Silvia Nogara, ex dirigente dell’Ufficio tecnico comunale che si è occupata del progetto. La rivelazione. È stato lo stesso ex primo cittadino a comunicare del procedimento penale a suo carico avviato dai magistrati della Procura della Repubblica di Lecco e a chiedere il patrocinio legale per difenders i: “Sono fatti commessi e correlati alle funzioni di amministratore ricoperte nel corso del mandato”, spiega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barzio, palazzetto mai usato: è troppo vicino a un torrente. Indagato l’ex sindaco Giovanni Arrigoni Battaia Leggi anche: Barzio, il nuovo palazzetto resta chiuso: è troppo vicino al torrente Leggi anche: Barzio, il palazzetto nel torrente: “Un milione buttato via” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Barzio, palazzetto mai usato: è troppo vicino a un torrente. Indagato l’ex sindaco Giovanni Arrigoni Battaia - Sarà concesso solo a termine del procedimento, qualora si attesti l’assenza di dolo o colpa grave ... ilgiorno.it

