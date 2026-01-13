Barsanti e la maggioranza devono delle scuse a tutti sulla questione sicurezza

Dopo un episodio di violenza nel centro storico di Lucca, Ilaria Vietina denuncia le parole ripetute dell’assessore Barsanti, che continua a rispondere con condanna e richiami generici alla sicurezza. La richiesta è chiara: Barsanti e la maggioranza devono scusarsi pubblicamente, assumendosi la responsabilità di un impegno concreto per la sicurezza della città, evitando slogan vuoti e promuovendo azioni efficaci.

"Dopo l'ennesimo episodio di violenza in centro storico – scrive Ilaria Vietina (nella foto), capogruppo in consiglio comunale di "Lucca è un grande noi" –, leggo sui giornali le stesse parole di sempre dell'assessore e vicesindaco Barsanti, lo stesso copione: condanna, solidarietà, richiami generici alla sicurezza, gli stranieri, la sinistra. Parole che, da sole, non sono più sufficienti. Una narrazione stanca, ripetuta, che non convince più nessuno. Perché Barsanti non è un commentatore esterno, né un osservatore preoccupato: amministra Lucca da quasi quattro anni. E chi governa non può limitarsi a commentare i problemi, deve risolverli".

