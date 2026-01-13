Barrea cervi combattono in pieno centro | il video diventa virale

Nel centro di Barrea, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, due cervi maschi si sono scontrati in un episodio insolito e naturale. L’evento, ripreso in un video, ha attirato l’attenzione e condiviso online, offrendo uno sguardo sulla fauna selvaggia che anima questa zona protetta. Un’immagine che ricorda l’importanza di preservare gli ambienti naturali e il loro equilibrio.

Tra i colori della natura di Forca d’Acero, il borgo sospeso di Opi e i cervi che passeggiano liberi a Barrea, l’Abruzzo ti insegna una cosa semplice: la libertà è sapersi perdere nei luoghi giusti. Curve, boschi, silenzi e incontri inattesi per un viaggio che non finis - facebook.com facebook

