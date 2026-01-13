Baroncoli e Sommaia senza pace La strada è ancora provvisoria

Da marzo, i residenti di Baroncoli e Sommaia affrontano continue difficoltà a causa dell’alluvione che ha reso la strada ancora provvisoria. La situazione, segnata da disagi e incertezza, evidenzia la necessità di interventi rapidi e concreti per ripristinare la normalità nella zona.

Infuriati, a dir poco. I residenti nella zona di Baroncoli e Sommaia stanno vivendo dal 14 marzo scorso infiniti disagi per gli effetti dell'alluvione. La strada provvisoria realizzata subito dopo, in particolare per le abitazioni di Case Spugnoli, pur precaria, resta al momento l'unica direttrice disponibile da quando il tratto asfaltato dal Comune da Sommaia a Baroncoli è franato in parte, a settembre scorso, per il passaggio di un mezzo pesante. Quindi chi abita in zona per raggiungere le proprie case deve ancora attraversare un cancello privato e percorrere una strada che un'ambulanza non potrebbe fare.

