Bari-Cancún | oggi il primo volo verso mete esotiche Poi le Maldive Aeroporti di Puglia Calendario fino a metà marzo
Oggi, dall'aeroporto di Bari, prende il via la stagione dei voli verso destinazioni esotiche, con il primo collegamento diretto verso Cancún operato da Neos. La Regione Puglia ha annunciato questa novità, che si inserisce nel calendario dei voli fino a metà marzo, offrendo nuove opportunità di viaggio e promuovendo il turismo internazionale.
Tweet della Regione Puglia: Decollerà nel pomeriggio, da Bari a Cancún, il primo di una serie di voli diretti verso mete esotiche con Neos. Le prossime destinazioni in partenza da Bari: 6 feb – Maldive 24 feb – Zanzibar 5 mar – Kenya 15 mar – RepubblicaDominicana L'articolo Bari-Cancún: oggi il primo volo verso mete esotiche. Poi le Maldive Aeroporti di Puglia. Calendario fino a metà marzo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
