Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha dichiarato che il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si svolgerà solo in Spagna, rifiutando l’idea di trasferirlo all’estero. Sebbene si stia lavorando per organizzare partite di alto livello fuori dai confini nazionali, Tebas considera improbabile che un incontro così importante possa essere disputato all’estero, come avvenuto nella finale della Supercoppa in Arabia Saudita.

Un Clasico Barcellona-Real all’estero? Giammai. Lo assicura il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, per il quale giocare una partita di calcio di alto livello fuori dalla Spagna resta un obiettivo su cui stanno ancora “lavorando”, anche se ritiene “irrealizzabile” che si tratti di un classico, come è accaduto nella finale della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. “Un Clásico? No, è impossibile per una competizione di campionato. Continuiamo a lavorare, siamo più vicini e ce la faremo. Non invidio quello che stiamo vedendo qui; sono contento che ci siano delle competizioni qui”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Barcellona-Real all’estero. La Liga dice no: “Preferiamo i tifosi”

