Barbie autistica scatena la polemica | il confine sottile tra inclusione e stereotipo

L'introduzione di una Barbie rappresentante l'autismo ha suscitato un acceso dibattito sulla sua reale capacità di promuovere l'inclusione, evidenziando al contempo le possibili insidie degli stereotipi nella rappresentazione della disabilità. È importante analizzare con attenzione questa iniziativa di Mattel, valutando il suo impatto sulla percezione sociale dell’autismo e i limiti tra sensibilizzazione e semplificazione.

Barbie autistica, le famiglie: “L'autismo non si vede, così non aiuta” - Dopo la Barbie con la sindrome di down o quella col diabete, la Mattel ha lanciato una nuova bambola per raccontare la diversità. tg24.sky.it

Con la prima #Barbieautistica, #Mattel porta la neurodivergenza sotto i riflettori e rompe un grande tabù. L’obiettivo è permettere a più bambine e bambini di riconoscersi nei giocattoli con cui crescono, offrendo una rappresentazione più autentica che vada oltr - facebook.com facebook

Barbie autistica, Nico Acampora (PizzAut): “No a stereotipi, ma è positivo che se ne parli” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

