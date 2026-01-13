Barbie amplia l’inclusione con la sua prima bambola autistica

Mattel ha annunciato il lancio della prima Barbie rappresentante di una bambina con autismo, segnando un importante passo verso una maggiore inclusività. Questa nuova bambola mira a riflettere la diversità delle esperienze e a promuovere la comprensione, offrendo un modello che possa rappresentare più fedelmente le realtà di tutti i bambini. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno del brand nel favorire l’accettazione e la rappresentanza di tutte le differenze.

Lanciata la nuova bambola. Mattel compie un nuovo passo nel suo percorso verso un’inclusività sempre più autentica presentando la prima Barbie con autismo. Nata da oltre 18 mesi di lavoro condiviso con l’Autistic Self Advocacy Network e con il coinvolgimento diretto della comunità autistica, la bambola è pensata per raccontare in modo rispettoso e realistico i diversi modi in cui le persone autistiche vivono e interagiscono con il mondo. Inserita nella linea Barbie Fashionistas, la più ampia e rappresentativa del brand, questa Barbie è stata progettata con grande attenzione ai dettagli: dalle articolazioni che permettono movimenti ripetitivi allo sguardo leggermente decentrato, fino agli accessori come il fidget spinner, le cuffie con cancellazione del rumore e il tablet con app di Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

