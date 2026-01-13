Barbara abbraccia la sua cavalla in ospedale | Mi mancava
Barbara Noto, imprenditrice e madre di tre figli, ha recentemente vissuto un momento di vicinanza speciale con la sua cavalla Uranie de Pouchet, di 16 anni, durante un ricovero ospedaliero. Questa esperienza ha sottolineato l'importanza dei legami tra umani e animali, offrendo conforto e sostegno in un periodo difficile. Vivendo vicino a Pavia, Barbara condivide con la sua cavalla un rapporto di affetto e complicità consolidato nel tempo.
Barbara Noto, 44 anni, piccola imprenditrice e mamma di tre figli, vive vicino a Pavia. Ha una cavalla che si chiama Uranie de Pouchet, 16 anni. Che soffriva per l’assenza della sua compagna di cavalcate a causa di una caduta durante un allenamento. E allora l’ospedale ha favorito l’incontro. Nel parcheggio, con il permesso della direzione sanitaria. È successo all’ora di pranzo all’istituto Maugeri di Pavia. Difficile di carattere. Il Corriere della Sera racconta che Urania è considerato un esemplare «difficile di carattere». Lei invece dovrà aspettare sei mesi per tornare in cella: «Ma appena uscirò correrò subito al maneggio per stare con lei. 🔗 Leggi su Open.online
Barbara abbraccia la sua cavalla in ospedale: «Mi mancava»; Pavia, la fantina ricoverata per una caduta abbraccia la sua cavalla in ospedale: «Mi mancava e lei non mangiava più»; Barbara e la cavalla Uranie, quanta nostalgia: l'incontro fuori dall'ospedale dopo un mese lontane. "L'animale non mangiava, adesso sta meglio".
Barbara abbraccia la sua cavalla in ospedale: «Mi mancava» - Barbara Noto, 44 anni, piccola imprenditrice e mamma di tre figli, vive vicino a Pavia. open.online
Pavia, la fantina ricoverata per una caduta abbraccia la sua cavalla in ospedale: «Mi mancava e lei non mangiava più» - La sua cavalla, che aveva smesso di mangiare, è stata portata nel parcheggio della struttura. milano.corriere.it
Barbara ritrova la sua cavalla Uranie dopo la caduta: «Un’emozione grandissima» - Domenica mattina, nel parcheggio della Maugeri, finalmente tanti abbracci e coccole con la sua cavalla. laprovinciapavese.gelocal.it
