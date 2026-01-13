Barbara abbraccia la sua cavalla in ospedale | Mi mancava

Barbara Noto, imprenditrice e madre di tre figli, ha recentemente vissuto un momento di vicinanza speciale con la sua cavalla Uranie de Pouchet, di 16 anni, durante un ricovero ospedaliero. Questa esperienza ha sottolineato l'importanza dei legami tra umani e animali, offrendo conforto e sostegno in un periodo difficile. Vivendo vicino a Pavia, Barbara condivide con la sua cavalla un rapporto di affetto e complicità consolidato nel tempo.

Pavia, la fantina ricoverata per una caduta abbraccia la sua cavalla in ospedale: «Mi mancava e lei non mangiava più» - La sua cavalla, che aveva smesso di mangiare, è stata portata nel parcheggio della struttura. milano.corriere.it

Barbara ritrova la sua cavalla Uranie dopo la caduta: «Un’emozione grandissima» - Domenica mattina, nel parcheggio della Maugeri, finalmente tanti abbracci e coccole con la sua cavalla. laprovinciapavese.gelocal.it

