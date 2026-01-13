Barawards 2025 premiati anche locali pugliesi | un hotel del Brindisino tra le rivelazioni dell' anno

Barawards 2025 celebra l’eccellenza nel settore dei locali, premiando anche realtà pugliesi. Tra le rivelazioni dell’anno figura un hotel del Brindisino, riconosciuto per il suo contributo alla scena locale. L’evento si è svolto a Milano, presso l’Alcatraz, che per il terzo anno consecutivo ha ospitato il gala dedicato a locali e professionisti del settore. Un’occasione di riconoscimento e confronto per il settore dell’ospitalità.

