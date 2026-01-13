Barawards 2025 premiati anche locali pugliesi | un hotel del Brindisino tra le rivelazioni dell' anno
Barawards 2025 celebra l’eccellenza nel settore dei locali, premiando anche realtà pugliesi. Tra le rivelazioni dell’anno figura un hotel del Brindisino, riconosciuto per il suo contributo alla scena locale. L’evento si è svolto a Milano, presso l’Alcatraz, che per il terzo anno consecutivo ha ospitato il gala dedicato a locali e professionisti del settore. Un’occasione di riconoscimento e confronto per il settore dell’ospitalità.
MILANO - L’Alcatraz di Milano, per il terzo anno consecutivo, ha ospitato il “Barawards gala night party”, rinomato appuntamento dedicato al mondo dei locali. Una serie di premi sono stati distribuiti tra cocktail bar, caffetterie, ristoranti, hotel, pub e molto altro. Tutte le assegnazioni hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
“bar_is_the_name” sul podio dei locali più green d’Italia - Il cocktail bar di Busto sale al terzo posto nazionale nella speciale categoria dei BarAwards assegnati ieri sera a Milano. varesenoi.it
Bergamo, il rooftop restaurant di ChorusLife fra i finalisti ai Barawards 2025 - «L’Angolo con vista», il rooftop restaurant di ChorusLife Bergamo guidato dallo chef patron Angelo Roccavilla, è finalista ai Barawards 2025 in due categorie – «Bar rivelazione dell’anno» e ... bergamo.corriere.it
Il Whisky Italiano Sibona ancora sotto i riflettori. Premiato tra i 5 prodotti innovativi ai BarAwards 2025. Un Whisky unico, morbido, complesso e con eleganti note torbate. #DistilleriaSibona #WhiskyItaliano #SibonaWhisky #BarAwards2025 #SpiritsInnovativi # - facebook.com facebook
