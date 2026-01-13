Baptista tra Gasperini e De Rossi | Daniele allenatore nato Soulé può diventare fortissimo

Julio Baptista, ex giocatore e attuale osservatore, analizza la situazione della Roma, sottolineando le qualità di Gasperini e De Rossi come allenatori e il potenziale di Soulé. In un’intervista a Tuttosport, Baptista condivide la sua visione sulle strategie future e sui protagonisti chiave, offrendo un’analisi sobria e approfondita del progetto giallorosso e delle opportunità di crescita.

Parole pesanti, da chi Roma la conosce bene. Julio Baptista, intervistato da la redazione di Tuttosport, promuove la nuova linea giallorossa e indica uomini e idee su cui costruire il futuro. Al centro del suo intervento c'è Daniele De Rossi: «Aveva già in campo il carattere e la testa dell'allenatore. Ora sta facendo bene al Genoa e può costruirsi una grande carriera anche in panchina». Un messaggio chiaro: spazio a tecnici giovani, con idee moderne. Sul campo, Baptista non ha dubbi su chi rappresenti il talento più luminoso della Roma attuale. «Scelgo Matías Soulé: ha qualità, sta crescendo e può diventare fortissimo».

