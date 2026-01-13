Banche a novembre prestiti +2,1% su base annua

A novembre, i prestiti alle imprese e ai cittadini hanno registrato un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente, secondo i dati del Sistema Europeo delle Banche Centrali. Questa variazione evidenzia una leggera crescita nel settore del credito, confermando un andamento positivo rispetto ai mesi precedenti. I numeri forniscono un’idea del contesto economico e delle dinamiche di finanziamento a livello nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – A novembre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati del 2,1 per cento sui dodici mesi (1,8 nel mese precedente). Lo rende noto la Banca d’Italia. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,3 per cento (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,8 per cento (1,1 in ottobre). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,6 per cento (come nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 2,8 per cento (4,9 in ottobre). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Istat, a novembre il Pil aumenta e rallenta l’inflazione: +1,2% su base annua Leggi anche: Bankitalia, accelerano prestiti banche (novembre +2,1%), tassi stabili Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; UNIMPRESA * BANCHE: «LE SOGLIE D’USURA POSSONO SUPERARE IL 23%, SU PRESTITI A FAMIGLIE ED IMPRESE; Banche, a novembre prestiti +2,1% su base annua. Banche, a novembre prestiti +2,1% su base annua - A novembre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati d ... msn.com

ROMA (ITALPRESS) – A novembre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia... - A novembre il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è collocato al 3,72 per cento (3,73 in ottobre); la quota di questi prestiti con ... itacanotizie.it

Bankitalia, accelerano prestiti banche (novembre +2,1%), tassi stabili - (askanews) – Tassi di interesse bancari sostanzialmente stabili a novembre per i mutui alle famiglie e i prestiti alle imprese, mentre la dinamica di erogazione del credito ha mostrato u ... askanews.it

