Bambini con i plaid nelle aule al gelo ultimatum di Consumerismo al Comune | Pronti esposti in Procura

Aversa affronta una situazione di emergenza nelle scuole pubbliche, con temperature molto basse nei primi giorni del 2026. Numerosi edifici scolastici evidenziano problemi di riscaldamento, alcuni privi di impianti funzionanti o con sistemi inadeguati. La condizione ha portato a iniziative di denuncia, con il Consumerismo che ha annunciato l’intenzione di presentare esposti in Procura. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza e il comfort degli studenti.

Bambini dell'asilo al gelo a causa del guasto al riscaldamento: «Possibili disagi anche oggi» - E le maestre costantemente in contatto con il Comune e con i suoi tecnici, per capire le cause del guasto e soprattutto avere ... ilgazzettino.it

Bambini al gelo da dieci giorni: "Quelle stufette sono pericolose" - Da dieci giorni i bambini sono al freddo per un guasto alla centrale termica e da ieri sono state posizionate stufette e pompe di calore nelle aule. ilgiorno.it

