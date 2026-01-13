Bambini con i plaid nelle aule al gelo ultimatum di Consumerismo al Comune | Pronti esposti in Procura
Aversa affronta una situazione di emergenza nelle scuole pubbliche, con temperature molto basse nei primi giorni del 2026. Numerosi edifici scolastici evidenziano problemi di riscaldamento, alcuni privi di impianti funzionanti o con sistemi inadeguati. La condizione ha portato a iniziative di denuncia, con il Consumerismo che ha annunciato l’intenzione di presentare esposti in Procura. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza e il comfort degli studenti.
Aversa alle prese con una nuova emergenza freddo nelle scuole pubbliche. Nei primi giorni del 2026, caratterizzati da temperature particolarmente rigide, diversi plessi scolastici comunali risultano privi di riscaldamento o con impianti funzionanti in maniera gravemente insufficiente. E dopo le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di Frosinone
Leggi anche: Ondata di scioperi nelle scuole superiori di Roma: "Aule al gelo e disagi, ora basta"
Riscaldamento in tilt, all’asilo bimbi al gelo. Termosifoni a singhiozzo all’Alba Serena di Torrette, genitori imbufaliti - ANCONA Stop&go dell’impianto di riscaldamento: i bambini dell’asilo Alba Serena rimangono al gelo. msn.com
Bambini dell'asilo al gelo a causa del guasto al riscaldamento: «Possibili disagi anche oggi» - E le maestre costantemente in contatto con il Comune e con i suoi tecnici, per capire le cause del guasto e soprattutto avere ... ilgazzettino.it
Bambini al gelo da dieci giorni: "Quelle stufette sono pericolose" - Da dieci giorni i bambini sono al freddo per un guasto alla centrale termica e da ieri sono state posizionate stufette e pompe di calore nelle aule. ilgiorno.it
Brrr! Che freddo Storie d'inverno da leggere sotto il plaid. Per bambine e bambini. #Libroverso42 #neve #inverno #albiillustrati #libriillustrati - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.