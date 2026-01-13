Bambina si sente male a scuola ma l’ambulanza resta bloccata nel cortile

A Grosseto, una bambina ha accusato un malore a scuola. Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, questa è rimasta bloccata nel cortile del plesso scolastico, probabilmente a causa del fondo stradale scivoloso. La situazione ha suscitato preoccupazione tra docenti e genitori, evidenziando le difficoltà di accesso in situazioni di emergenza presso le strutture scolastiche.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.