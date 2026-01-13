Bambina si sente male a scuola ma l’ambulanza resta bloccata nel cortile

A Grosseto, una bambina ha accusato un malore a scuola. Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, questa è rimasta bloccata nel cortile del plesso scolastico, probabilmente a causa del fondo stradale scivoloso. La situazione ha suscitato preoccupazione tra docenti e genitori, evidenziando le difficoltà di accesso in situazioni di emergenza presso le strutture scolastiche.

Grosseto, 13 gennaio 2026 –  L'ambulanza era arrivata a scuola per soccorrere una bambina che aveva avuto un malore, ma al momento di ripartire è rimasta bloccata nel cortile del plesso scolastico elementare, forse a causa del fondo stradale viscido. E’ stato così necessario far intervenire i vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, per liberare l’autoambulanza consentendone il rientro in sede in condizioni di sicurezza. Nel frattempo, il personale sanitario aveva già allertato un altro mezzo di soccorso, che ha provveduto a trasportare tempestivamente la bambina presso l’ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

