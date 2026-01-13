Balletto sospeso al Maggio | Cultura e politica in Russia non sono davvero separate

Il balletto sospeso al Maggio rappresenta un'occasione per riflettere sul ruolo della cultura in Russia, spesso utilizzata come strumento di propaganda. Questa scelta evidenzia come, nel contesto politico, le arti possano essere influenzate e manipolate, suscitando interrogativi sulla loro autonomia e funzione sociale. La vicenda apre un dialogo sulla relazione tra politica e cultura, invitando a considerare le implicazioni di tali dinamiche nel panorama internazionale.

Firenze, 13 gennaio 2026 – "Per noi è una presa di posizione consapevole, il riconoscimento di un dato di fatto: da tempo la cultura in Russia è stata trasformata in uno strumento di propaganda". A parlare è l'incaricata d'affari dell'Ucraina in Italia, Oksana Amdzhadin, a proposito dello spettacolo 'Pas de deux for toes and fingers' con la ballerina russa Svetlana Zakharova, sospeso dal cartellone del Maggio Musicale Fiorentino.?osa significa per voi lo stop di Firenze allo spettacolo? "Per noi non si tratta semplicemente di uno "stop", né tantomeno del desiderio di "cancellare" qualcosa solo perché è russo.

