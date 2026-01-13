La trattativa tra Tommaso Baldanzi e la Fiorentina è stata temporaneamente interrotta. Dopo un iniziale avvicinamento, le discussioni sembrano aver subito una battuta d’arresto, lasciando in sospeso il possibile trasferimento. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per comprendere se si tratta di una semplice pausa o di una definitiva chiusura dell’accordo.

La trattativa sembrava avviata, poi il freno improvviso. Tommaso Baldanzi e la Fiorentina si allontanano, almeno per ora. Non è una bocciatura definitiva, ma uno stop strategico che racconta molto delle priorità viola e del momento del mercato. Baldanzi, da pista calda a dossier congelato. Fino a poche ore fa l’operazione era considerata praticamente in discesa. La Fiorentina aveva impostato l’affare su un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, formula gradita anche alla Roma. Il giocatore, da tempo in cerca di maggiore spazio, aveva dato segnali chiari di apertura: Firenze era una destinazione gradita, anche per un legame emotivo mai nascosto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Baldanzi-Fiorentina, frenata improvvisa: affare messo in stand-by

Leggi anche: Zirkzee, frenata improvvisa: lo United non apre, Roma in attesa

Leggi anche: Roma, Baldanzi verso la Fiorentina: trattativa in chiusura

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fiorentina, tutto fermo per Tommaso Baldanzi: la posizione del club viola - La Fiorentina rimane la prima opzione per Tommaso Baldanzi, che ha spinto fin dall'inizio per vestire la maglia viola. msn.com