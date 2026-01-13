Bagni nei locali la nuova norma | Disponibili solo per i clienti Multa se chiusi e senza manutenzione

È in discussione in prima commissione il nuovo regolamento di polizia urbana, con particolare attenzione all'articolo 18. Tra le novità, si prevede che i bagni pubblici nei locali siano riservati esclusivamente ai clienti, con sanzioni in caso di chiusura o mancata manutenzione. La normativa mira a regolamentare l'uso e la gestione di queste strutture, garantendo un servizio adeguato e rispettoso delle norme vigenti.

In prima commissione sul tavolo della discussione il nuovo regolamento di polizia urbana. A tenere banco l'articolo 18, l'ultimo votato prima della sospensione della seduta. Al centro del dibattito il tema pratico e spinoso dell'utilizzo e la manutenzione dei bagni negli esercizi commerciali che.

