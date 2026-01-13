Avviata la procedura per eventi sismici in Regione
È stata avviata la procedura di gestione per eventi sismici in Regione. A Bologna, la Centrale operativa regionale, situata presso l’Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile e coordinata dal direttore Massimo Camprini, è attiva. Gli operatori, già sul campo, stanno svolgendo le prime verifiche per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza delle zone interessate.
È immediatamente scattata la procedura per eventi sismici: a Bologna è attiva la Centrale operativa regionale nella sede della Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, coordinata dal direttore Massimo Camprini, i cui operatori formati sono già nel territorio per le prime verifiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Scattata la procedura per eventi sismici: aperti i Centri operativi comunali
Leggi anche: Regione Puglia, arriva il maxi concorso per gli infermieri: avviata anche la procedura di mobilità
Terremoto in Romagna, attivate le procedure regionali: verifiche in corso - Dopo le due scosse di terremoto avvertite distintamente questa mattina in tutta la Romagna, è scattata immediatamente la procedura regionale prevista per ... ravennanotizie.it
Controllo su un’auto proveniente dalla Svizzera verso l'Italia: scoperti beni di pregio occultati e avviata la procedura per contrabbando con sequestro amministrativo e sanzioni - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.