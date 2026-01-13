Avviata la procedura per eventi sismici in Regione

È stata avviata la procedura di gestione per eventi sismici in Regione. A Bologna, la Centrale operativa regionale, situata presso l’Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile e coordinata dal direttore Massimo Camprini, è attiva. Gli operatori, già sul campo, stanno svolgendo le prime verifiche per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza delle zone interessate.

Controllo su un’auto proveniente dalla Svizzera verso l'Italia: scoperti beni di pregio occultati e avviata la procedura per contrabbando con sequestro amministrativo e sanzioni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.