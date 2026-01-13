Avranno anche trionfato Timothée Chalamet e Noah Wyle ma dei Golden Globes 2026 ci ricorderemo solo delle faccine di Leo DiCaprio diventate meme virali

Durante i Golden Globes 2026, sono stati celebrati diversi artisti, tra cui Timothée Chalamet e Noah Wyle. Tuttavia, ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico e dei media sono state le faccine di Leonardo DiCaprio, diventate rapidamente meme virali. Questa edizione rimarrà impressa non solo per le premiazioni, ma anche per i momenti condivisi sui social, che hanno trasformato alcune espressioni in iconici simboli di internet.

Avranno anche trionfato Timothée Chalamet e Noah Wyle, ma di questi Golden Globes 2026 ci ricorderemo solo di una cosa. Delle faccine di Leonardo DiCaprio diventate dei meme virali. Perché Leonardo DiCaprio è diventato un meme virale. In un momento spontaneo, catturato fuori scena durante una delle pause pubblicitarie, il protagonista di Una battaglia dopo l’altra (che ha vinto il premio come Miglior film), è stato ripreso mentre interagiva animatamente. Con chi e cosa stesse dicendo, non lo sappiamo, ma l’imitazione che fa di uno dei presenti al Beverly Hilton di Los Angeles è da antologia. Durante il video, DiCaprio indica un altro ospite, fa capire che li stava guardando portando le dita agli occhi e poi fa quella che sembra un’imitazione esagerata. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Avranno anche trionfato Timothée Chalamet e Noah Wyle, ma dei Golden Globes 2026 ci ricorderemo solo delle faccine di Leo DiCaprio diventate meme virali Leggi anche: Leonardo DiCaprio è il re dei meme: tutte le sue facce ai Golden Globes 2026 diventano virali Leggi anche: Golden Globes 2026, Timothée Chalamet supera DiCaprio e Clooney come miglior attore: tutti i vincitori La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Non avrà conquistato la statuetta per Die My Love, ma l'attrice ha trionfato nella gara del look mostrandosi sul red carpet con un abito che lasciava poco spazio all'immaginazione. - facebook.com facebook La sfida tra i campioni d'Europa e i brasiliani che hanno trionfato nella Libertadores termina con la vittoria del PSG Il Flamengo sbaglia 4 rigori su 5 #Tuttosport #Psg #Flamengo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.